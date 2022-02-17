Il giorno della ladrata, 17 Febbraio 2010, il Bayern Monaco ruba alla Fiorentina il sogno Champions

Una data e una partita che nessun tifoso della Fiorentina può dimenticare, quella del furto in Champions League contro il Bayern Monaco

slot gacor Era il 17 febbraio del 2010 quando Olic segnò in netto fuorigioco il gol che poi di fatto fece fuori la Fiorentina dalla Champions League, il risultato all'andata fu quello di 1-2 con il gol del vantaggio bavarese proprio alla scadere arrivato in netto fuorigioco. Un fuorigioco non visto nè dall'arbitro Ovrebo nè dal guardalinee. Lo stesso Ovrebo che poco prima buttò fuori con un rosso, anche quello molto discutibile, il terzino viola Massimo Gobbi. A nulla servi la vittoria al ritorno per 3-2. La Fiorentina venne eliminata cosi dalla competizione.

CABRAL RACCONTA LA SCELTA DELLA FIORENTINA

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