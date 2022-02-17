Cabral: "Ho scelto la Fiorentina anche per andare ai mondiali col Brasile. Lotterò per essere titolare"

Il nuovo attaccante della Fiorentina Cabral ha parlato della sua avventura alla Fiorentina ai media brasiliani

Al media brasiliano uol.com ha parlato il nuovo attaccante della Fiorentina Cabral. Queste le sue parole:

“Nazionale? Tra i motivi che mi hanno spinto a trasferirmi alla Fiorentina c’è sicuramente anche il voler realizzare il mio sogno e andare ai mondiali col Brasile. La Fiorentina ce la farà a rimpiazzare Vlahovic? Se la Fiorentina aveva un attaccante che faceva tanti gol è dovuto al fatto che la squadra crea molto, altrimenti un attaccante non segna. Competizione con Piatek? Vivere le difficoltà che ho dovuto vivere nel mio passato mi ha fortificato. Al Palmeiras, ad esempio, quando ero sempre in panchina. Ma non ho mai mollato. Qui so che devo dare tutto anche per avere un posto da titolare. Ora sono pronto per questo”.

SCELTO DOVERI PER FIORENTINA-ATALANTA

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