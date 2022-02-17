L'arbitro di Fiorentina-Atalanta sarà Doveri. Dopo le polemiche dell'Atalanta Rocchi sceglie un top
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto un fischietto di grande esperienza dopo le lamentele bergamasche
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 12:52
L'AIA ha rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, per la viola è stato designato Doveri. Ecco il dettaglio di Fiorentina-Atalanta, gara in programma domenica alle ore 12:30.
Arbitro: DOVERI
Assistenti: COSTANZO – PASSERI
IV uomo: MERAVIGLIA
Var: BANTI
A.Var: LIBERTI
Una designazione importante da parte del designatore Rocchi, che dopo le grandi polemiche sugli arbitraggi da parte dell'Atalanta sceglie un big per la gara del Franchi
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