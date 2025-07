Corriere dello Sport: “La Fiorentina dovrà superare l’offerta del Cagliari da 7 milioni per prendere Esposito”

Una pista a sé è quella di Sebastiano Esposito, da tempo nel mirino della Fiorentina. Solo che adesso alla corsa per l’ex Empoli di proprietà dell’Inter c’è anche il Cagliari. I nerazzurri vogliono venderlo e chiedono dieci milioni, il Cagliari è arrivato a 7, per strapparlo ai sardi i viola dovrebbero superare l’attuale offerta. Esposito o no, il profilo cercato da Pradè e soci è quello: una seconda punta da poter alternare con Gudmundsson e in grado di alzare il livello del parco attaccanti. In questo identikit potrebbe rientrare anche Florian Thauvin, vecchio pallino della dirigenza e in scadenza di contratto a giugno prossimo con l’Udinese. Lo riporta il Corriere dello Sport.