Corriere dello Sport: “Esposito apre alla Fiorentina, i viola preparano l’offerta”

Empoli potrebbe rinfoltire la rosa della Fiorentina di Stefano Pioli. Sebastiano Esposito viene da una buona stagione in maglia azzurra, e piace molto a Pradè e Goretti. I due stanno preparando un’offerta all’Inter. Il suo contratto scade nel 2026 e potrebbe essere un rinforzo in più nell’attacco di Pioli, andando a formare un quartetto con Kean, Dzeko e Gudmundsson niente male.

Esposito avrebbe aperto con favore alla pista Fiorentina. L’Inter chiede 10-12 milioni per lasciarlo andare. Nel frattempo la società cercherà di trovare una sistemazione ai vari Kouamè, Beltran e Nzola. In avanti ci sono troppi giocatori, e ingolfare il reparto non sarebbe una mossa positiva per gli equilibri del gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.