Corriere Fiorentino: “Alla Fiorentina piacciono Sebastiano Esposito e Volpato. Due opzioni interessanti”

La Fiorentina continua a valutare opzioni di mercato anche per rafforzare altri reparti della rosa. In difesa è ufficiale la partenza di Valentini, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Verona, una mossa che libera spazio per eventuali nuovi innesti nel pacchetto arretrato.

In attacco, la dirigenza viola monitora con attenzione Sebastiano Esposito, profilo giovane e promettente, così come Cristian Volpato del Sassuolo. Entrambi rappresentano opzioni interessanti per ampliare le scelte offensive di Pioli, indipendentemente dalle decisioni future su altri giocatori del reparto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.