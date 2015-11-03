Notizie Volpato Fiorentina

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"
06 dicembre 2025 10:02
Nazione rivela: “Parisi se la vedrà con Volpato. Dovrà essere bravo a tenere in fase difensiva”
06 dicembre 2025 09:34
Grosso: "La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi"
05 dicembre 2025 13:56
Corriere dello Sport: “Volpato sarebbe contento di giocare nella Fiorentina, per ora chieste info”
28 luglio 2025 08:50
Nazione: “Siwe e Volpato i nomi per l’attacco ma prima servono delle uscite”
27 luglio 2025 09:52
Stefano Antonelli, agente di Volpato: "Cristian uno dei migliori talenti che ci sono. Ha bisogno di spazio"
26 luglio 2025 14:36
Da Sassuolo, Sondaggio del Sassuolo per Sottil, Beltran ancora nel mirino. Fiorentina segue Volpato
25 luglio 2025 18:43
Corriere dello Sport: "Da capire se verrà intavolata una trattativa per Volpato con il Sassuolo"
24 luglio 2025 09:40
Corriere Fiorentino: “Alla Fiorentina piacciono Sebastiano Esposito e Volpato. Due opzioni interessanti”
23 luglio 2025 08:38
Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina ha incontrato gli agenti di Volpato al Viola Park. Primo contatto”
22 luglio 2025 08:59
Nazione: “Sondaggio per Volpato da parte della Fiorentina. Il Sassuolo spara, chiede minimo 15 milioni”
21 luglio 2025 09:03
Da Sassuolo, C'è anche la Fiorentina su Volpato: richiesta di 15 milioni e tanta concorrenza
20 luglio 2025 16:19
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