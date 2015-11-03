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Notizie Volpato Fiorentina

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"

06 dicembre 2025 10:02

Nazione rivela: “Parisi se la vedrà con Volpato. Dovrà essere bravo a tenere in fase difensiva”

06 dicembre 2025 09:34

Grosso: "La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi"

05 dicembre 2025 13:56

Corriere dello Sport: “Volpato sarebbe contento di giocare nella Fiorentina, per ora chieste info”

28 luglio 2025 08:50

Nazione: “Siwe e Volpato i nomi per l’attacco ma prima servono delle uscite”

27 luglio 2025 09:52

Stefano Antonelli, agente di Volpato: "Cristian uno dei migliori talenti che ci sono. Ha bisogno di spazio"

26 luglio 2025 14:36

Da Sassuolo, Sondaggio del Sassuolo per Sottil, Beltran ancora nel mirino. Fiorentina segue Volpato

25 luglio 2025 18:43

Corriere dello Sport: "Da capire se verrà intavolata una trattativa per Volpato con il Sassuolo"

24 luglio 2025 09:40

Corriere Fiorentino: “Alla Fiorentina piacciono Sebastiano Esposito e Volpato. Due opzioni interessanti”

23 luglio 2025 08:38

Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina ha incontrato gli agenti di Volpato al Viola Park. Primo contatto”

22 luglio 2025 08:59

Nazione: “Sondaggio per Volpato da parte della Fiorentina. Il Sassuolo spara, chiede  minimo 15 milioni”

21 luglio 2025 09:03

Da Sassuolo, C'è anche la Fiorentina su Volpato: richiesta di 15 milioni e tanta concorrenza

20 luglio 2025 16:19

Sorride la Fiorentina, Roma pareggia in casa con il Verona, solo +2 sui viola con 2 partite in più

19 febbraio 2022 19:59

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