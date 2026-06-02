Corriere dello Sport: "Volpato nel mirino della Fiorentina ma la base d'asta sarà 15-20 milioni"

Tra le priorità della Fiorentina c'è la ricostruzione del comparto esterni

Tra le priorità della Fiorentina c’è la ricostruzione del comparto esterni, che ha visto le partenze di Solomon ed Harrison. Ecco perché circola il nome di Cristian Volpato, classe 2003 gradito a Fabio Grosso che lo ha allenato al Sassuolo apprezzandone duttilità e talento. Oggi la situazione del calciatore è legata al futuro di Berardi con cui si contende il posto in neroverde. E in ogni caso l’ad Carnevali non scenderebbe a patti: la base d’asta partirebbe da 15-20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.