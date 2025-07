Da Sassuolo, C’è anche la Fiorentina su Volpato: richiesta di 15 milioni e tanta concorrenza

Tra i talenti più promettenti del Sassuolo che è stato capace di tornare in Serie A al primo anno dopo la retrocessione, si trova sicuramente Cristian Volpato (21 anni). Il nazionale australiano ha vissuto una maturazione nella scorsa stagione in Serie B e le sue buone prestazioni non sono certo passate inosservate.

Tra le squadre che stanno informandosi, e provando anche a muoversi, su Volpato c’è il Torino, ma i granata non sono neanche gli unici in Serie A interessati al classe 2003, finito anche nel mirino della Fiorentina, stando a quanto si può leggere su SassuoloNews.net. E poi in Belgio, oltre al Club Brugge, il nome di Volpato è finito sul taccuino del Genk, così come per l’Ajax in Olanda. Nel frattempo comunque il Sassuolo ha già fatto la sua valutazione: servono 15 milioni di euro.

Così, a proposito di Volpato, aveva parlato nei giorni scorsi dall’evento benefico ‘United’ il dirigente Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: “Volpato è uno dei talenti più importanti non solo del Sassuolo, ma del calcio italiano. Ci sono diverse società straniere interessate, non solo Torino e Bruges, ma il ragazzo deve ancora crescere e maturare per far sì che un domani possiamo cederlo a cifre importanti come siamo soliti fare coi giovani talenti”. Lo riporta TMW.