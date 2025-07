Corriere dello Sport: “Da capire se verrà intavolata una trattativa per Volpato con il Sassuolo”

La Fiorentina sta cercando di sfoltire il reparto offensivo. La cessione di Maat Caprini in prestito secco al Mantova ne è la dimostrazione. Una volta che la società viola avrà diminuito il numero di attaccanti, potrà pensare alle entrate. Più difficile Sebastiano Esposito. Resta da tenere presente Cristian Volpato, classe 2003 del Sassuolo. Il suo agente è passato dal Viola Park una settimana fa: chissà che i primi approcci non possano trasformarsi in una trattativa col Sassuolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.