In attesa delle cessioni avanza l’idea Cristian Volpato. La Fiorentina per il momento ha solo chiesto informazioni al Sassuolo, con il contratto del giocatore che ha scadenza giugno 2028. Per lui quatto gol e sei assist in maglia neroverde. La settimana scorsa il suo procuratore, lo stesso di Rolando Mandragora, è stato al Viola Park. E dal canto suo il classe 2003 sarebbe più che contento di giocare a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.