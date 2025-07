Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina ha incontrato gli agenti di Volpato al Viola Park. Primo contatto”

La Fiorentina sta valutando anche altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Un nome emerso nelle ultime ore è quello di Cristian Volpato, giovane talento classe 2003 del Sassuolo. Il giocatore è stato al centro di un incontro tra il suo entourage e la dirigenza della Fiorentina presso il Viola Park, anche se per ora si è trattato solo di un primo contatto esplorativo.

L’interesse per Volpato si inserisce in un contesto in cui la Fiorentina valuta diversi profili per completare l’organico, con Sebastiano Esposito già menzionato come possibile rinforzo. L’obiettivo è mantenere flessibilità e qualità sia a centrocampo che in attacco, cercando allo stesso tempo di chiudere operazioni economicamente sostenibili per il club. Lo scrive il Corriere dello Sport.