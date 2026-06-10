Corriere dello Sport: "Chieste info per Volpato, il Sassuolo vuole 20 milioni. Attenzione a Laurienté"

La Fiorentina deve intervenire sulle corsie esterne

Parallelamente la società di Commisso si è messa in testa di rimpolpare le fasce. Entro la fine di giugno andrà presa una decisione definitiva su Manor Solomon: i dirigenti viola stanno dialogando col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto attualmente da 10 milioni, ma interverranno a prescindere sulle corsie esterne. Piace Cristian Volpato, sul quale sono state chieste informazioni al Sassuolo. Lui si trasferirebbe volentieri a Firenze, dove cerca casa da tempo. Servirebbero 15-20 milioni. In alternativa da non scartare Armand Laurienté, per cui il Sassuolo chiede però 20-25 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.