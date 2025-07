Da Sassuolo, Sondaggio del Sassuolo per Sottil, Beltran ancora nel mirino. Fiorentina segue Volpato

Il Sassuolo sta per chiudere per Alieu Fadera dal Como ma non perde di vista nuovi rinforzi in attacco, specie se dovesse partire Armand Laurienté. Il club neroverde continua a tenere le antenne dritte, conscio delle difficoltà del calciomercato Sassuolo ma consapevole anche che dovrà lavorare duramente per regalare dei rinforzi a mister Fabio Grosso per provare a salvarsi, possibilmente senza grossi patemi. E così torna in auge il nome di Riccardo Sottil, esterno d’attacco della Fiorentina.

Sassuolo e Fiorentina hanno buonissimi rapporti e negli anni passati hanno chiuso diversi rapporti. I neroverdi seguono Lucas Beltran, in uscita dalla Fiorentina, mentre i viola stanno valutando Cristian Volpato. Il ds Francesco Palmieri però non perde di vista nemmeno Riccardo Sottil, per il quale sarebbe stato effettuato un sondaggio nelle scorse settimane. Lo scrive SassuoloNews.net