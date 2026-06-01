Corriere dello Sport non ha dubbi: "Volpato affascinato all'idea di trasferirsi alla Fiorentina"

La permanenza di Berardi al Sassuolo gli toglierebbe spazio. Ha altri due anni di contratto

Una volta stabilito chi allenerà la Fiorentina, inizierà la campagna acquisti. Prima di tutto Paratici e Goretti penseranno a ripopolare le corsie esterne, che con gli addii di Solomon ed Harrison sono rimaste scoperte. Il nome più gettonato al momento è quello di Cristian Volpato del Sassuolo, il cui futuro dipenderà dai propositi del compagno di reparto Berardi. Che in caso di permanenza gli toglierebbe spazio, favorendone l’addio. Il classe 2003, sotto contratto coi neroverdi per altri due anni, sarebbe affascinato all’idea di trasferirsi a Firenze, dove indipendentemente da tutto sta cercando casa da qualche tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport.