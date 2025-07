Nazione: “Siwe e Volpato i nomi per l’attacco ma prima servono delle uscite”

In attacco resta vivo l’interesse per Siwe del Guingamp, la Fiorentina si è informata a metà settimana, è un’operazione da circa 5 milioni per il centravanti di riserva, cosi come piace Volpato se il Sassuolo aprisse a costi più contenuti rispetto ai 15 milioni richiesti in prima battuta.

Occhio poi alle uscite. Il Flamengo ha bussato in casa viola. Si è informato prima per Nzola e poi per Beltran. Ma ancora di offerte concrete non ce ne sono state. Il Vichingo (cercato anche dal River Plate) ha fatto sapere di voler restare in Europa se dovrà lasciare la Fiorentina. Sull’attaccante angolano resta vigile il Pisa e un sondaggio lo ha fatto anche il Torino. Lo riporta La Nazione.