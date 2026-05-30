Nazione: “Fiorentina su Volpato, è un profilo che piace a Paratici. L’arrivo di Grosso fattore decisivo?”

Il trequartista piace al ds della Fiorentina

Non solo Fabio Grosso: l'asse tra Fiorentina e Sassuolo potrebbe portare in viola anche Cristian Volpato. Il trequartista è infatti uno dei profili che più piacciono al ds Paratici per aumentare qualità e fantasia sulla linea offensiva. Reduce da una stagione da 2 gol e 4 assist in 24 presenze, il classe 2003 ha mostrato colpi e grande duttilità. E proprio l'eventuale arrivo di Grosso potrebbe trasformarsi in un fattore decisivo.

Nel frattempo Volpato ha preso una decisione importante anche sul piano internazionale: dopo aver vestito la maglia dell'Italia Under 21, il fantasista nato a Sydney ha scelto di giocare per la Nazionale australiana. Convocato dai «Socceroos» per il ritiro di Los Angeles, il giocatore potrebbe essere inserito nella lista per il Mondiale. Una svolta resa possibile dalle regole Fifa, visto che Volpato non ha mai giocato gare ufficiali con la Nazionale maggiore italiana. Lo riporta La Nazione.