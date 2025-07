Nazione: “Sondaggio per Volpato da parte della Fiorentina. Il Sassuolo spara, chiede  minimo 15 milioni”

C’è un nome nuovo per l’attacco, rimbalzato nelle ultime ore. Cristian Volpato, classe 2003, dovrebbe lasciare il Sassuolo. La Fiorentina si sarebbe informata sui costi. Non bassi, si parte da una richiesta di 15 milioni. Volpato è un trequartista che può allargarsi anche sulla fascia destra. Rientrerebbe nella logica di una Fiorentina attenta ai giovani talenti azzurri. E chiaramente entra in concorrenza con Sebastiano Esposito, che i viola hanno dimostrato di apprezzare senza tuttavia affondare il colpo decisivo. In ogni caso c’è la sensazione netta che la Fiorentina prenderà un altro giocatore offensivo. Questo anche a prescindere dal futuro di Beltran. Lo riporta La Nazione.