Grosso: “La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi”

L’ex terzino campione del mondo ed ora tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto per parlare della gara di domani in conferenza stampa: “L’avversario è di livello e per me conta fare una bella partita con un’ottima prestazione sotto tutti i punti di vista. La Fiorentina è in difficoltà e verrà qui per vincere e superare questi problemi che ha ovviamente. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare in campo senza pensare a loro, sappiamo che dovremo dare tanta qualità, intensità e sacrificio.”

Prosegue: “La testa conta tanto perché ti fa restare vigile e attento in ogni situazione e così possiamo riconoscere al meglio i pericoli per poter reagire prontamente. Senza il cervello, le gambe girano poco e tutto poi diventa secondario. Voglio sempre stimolare i miei giocatori mentalmente per avere grandi risposte.”

Su Berardi: “Ci spiace tantissimo per lui perché stava facendo benissimo e sappiamo quanto Domenico fosse importante per la squadra. Purtroppo ha avuto questo brutto infortunio e dobbiamo arrangiarci, quasi sicuramente domani ci sarà Volpato al suo posto e spero sfrutti al meglio questa possibilità.”