Corriere dello Sport: "Fiorentina su Volpato, servono 20 milioni. Ma occhio alla pista Laurienté"

Entrambi sono stati obiettivi viola già in passato

Tra le mosse iniziali è previsto l’arrivo di un esterno offensivo. La Fiorentina dovrà rimpolpare le fasce, e punterà su un profilo che faccia al caso del nuovo tecnico. A cui piace Cristian Volpato. Lo ha avuto al Sassuolo e ne ha apprezzato il talento e la fisicità. Il classe 2003 ha un contratto coi neroverdi valido per altri due anni. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Da non sottovalutare l’opzione Armand Laurienté, per il quale servirebbero però 20-25 milioni. Entrambi sono già stati obiettivi viola anche in passato. Lo riporta il Corriere dello Sport.