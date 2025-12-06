Nazione rivela: “Parisi se la vedrà con Volpato. Dovrà essere bravo a tenere in fase difensiva”

Lì sulla sinistra ci sarà ancora una volta lui. Fabiano Parisi si ricandida fortemente per una maglia da titolare, complice la prolungata assenza di Gosens e la febbre che ha colpito Fortini in settimana. L’ex Empoli è stato fra i più positivi nelle ultime uscite e anche oggi è chiamato a tenere alto il livello. Davanti non si ritroverà il temuto Berardi – out per diverse settimane – ma con ogni probabilità se la vedrà con Cristian Volpato, talentino classe 2003 che nel corso dell’estate è stato seguito a lungo dalla stessa Fiorentina.

Un duello a tutta velocità. Parisi dovrà essere bravo a tenere in fase difensiva e a farsi rincorrere dal diretto avversario quando la squadra di Vanoli sarà in possesso palla. In una gara in cui i duelli individuali saranno da vincere, quello sul fianco sinistro della difesa viola sarà uno dei più interessanti. Lo scrive La Nazione.