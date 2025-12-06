6 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Nazione rivela: “Parisi se la vedrà con Volpato. Dovrà essere bravo a tenere in fase difensiva”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

6 Dicembre · 09:34

FiorentinaParisiVolpato

di

Sulla sinistra ci sarà ancora una volta Parisi

Lì sulla sinistra ci sarà ancora una volta lui. Fabiano Parisi si ricandida fortemente per una maglia da titolare, complice la prolungata assenza di Gosens e la febbre che ha colpito Fortini in settimana. L’ex Empoli è stato fra i più positivi nelle ultime uscite e anche oggi è chiamato a tenere alto il livello. Davanti non si ritroverà il temuto Berardi – out per diverse settimane – ma con ogni probabilità se la vedrà con Cristian Volpato, talentino classe 2003 che nel corso dell’estate è stato seguito a lungo dalla stessa Fiorentina.

Un duello a tutta velocità. Parisi dovrà essere bravo a tenere in fase difensiva e a farsi rincorrere dal diretto avversario quando la squadra di Vanoli sarà in possesso palla. In una gara in cui i duelli individuali saranno da vincere, quello sul fianco sinistro della difesa viola sarà uno dei più interessanti. Lo scrive La Nazione.

