Corriere dello Sport: "Sondaggio Fiorentina per Volpato ma il suo futuro è legato a quello di Berardi"

Sassuolo pronto a blindarlo in caso di addio di Berardi. I neroverdi non fanno sconti

La Fiorentina ha messo nel mirino Cristian Volpato. L'esterno classe 2003 piace alla dirigenza viola che, complici gli addii di Manor Solomon e Jack Harrison, dovrà rinforzare le fasce. Il giocatore del Sassuolo può fare al caso dei viola, inoltre vanta la stima, contraccambiata, di Fabio Grosso, cosa che potrebbe favorire l'eventuale operazione. Per adesso si tratta di un sondaggio e niente più, sta di fatto che Paratici e Goretti sono alla ricerca di un profilo con le caratteristiche di Volpato. Sul cui futuro peseranno presumibilmente le dinamiche del mercato estivo del Sassuolo, che se dovesse cedere Domenico Berardi blinderebbe l'obiettivo viola. I neroverdi non intendono vendere a priori, né fare sconti a nessuno.

Da mesi la famiglia di Volpato sta cercando casa a Firenze, indipendentemente dal trasferimento alla Fiorentina. Passato dalle giovanili della Roma, con cui ha anche debuttato in prima squadra, il ragazzo è legato al Sassuolo da un contratto valido fino al giugno 2028. È nato a Camperdown ed è provvisto di doppio passaporto. Ha fatto la trafila nelle giovanili azzurre, ma non avendo mai giocato con la squadra maggiore ha potuto scegliere di aggregarsi alla Nazionale australiana (di cui aveva rifiutato la convocazione al Mondiale 2022). La Federazione australiana ha dichiarato di aver «ricevuto una lettera di autorizzazione dalla FIGC», un passaggio fondamentale per l'approvazione del cambio di nazionalità da parte della FIFA. Lo riporta il Corriere dello Sport.