TMW riporta: "Volpato resta un'idea per la Fiorentina, ma il Sassuolo chiede 20 milioni a causa del Mondiale"

Il giovane centrocampista australiano piace ai gigliati ma un bel Mondiale complicherebbe le cose

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo starebbe guardando attentamente la situazione del giovane centrocampista Volpato che piace alla Fiorentina. Infatti, il ragazzo giocherà i Mondiali con l'Australia e i neroverdi lo osserveranno sperando che le sue buone prove, facciano alzare il prezzo a 20 milioni anche perchè il Sassuolo non ha l'obbligo di farlo partire a breve.