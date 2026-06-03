TMW riporta: "Volpato resta un'idea per la Fiorentina, ma il Sassuolo chiede 20 milioni a causa del Mondiale"
Il giovane centrocampista australiano piace ai gigliati ma un bel Mondiale complicherebbe le cose
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 14:38
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo starebbe guardando attentamente la situazione del giovane centrocampista Volpato che piace alla Fiorentina. Infatti, il ragazzo giocherà i Mondiali con l'Australia e i neroverdi lo osserveranno sperando che le sue buone prove, facciano alzare il prezzo a 20 milioni anche perchè il Sassuolo non ha l'obbligo di farlo partire a breve.