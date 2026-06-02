Gazzetta: “Volpato potrebbe seguire Grosso alla Fiorentina: gli ha ritagliato il ruolo di vice-Berardi”

Fiorentina a caccia di esterni

La Fiorentina è alla caccia di esterni. Dal Sassuolo piace Cristian Volpato che, valorizzato da Grosso in neroverde, ora potrebbe seguirlo in viola. Il tecnico con lui ha toccato le corde giuste e ha saputo dosare il suo impiego che è stato sempre equilibrato, senza alcuna forzatura. Gli ha ritagliato il ruolo di perfetto vice-Berardi, facendolo subentrare nel momento in cui usciva il capitano, ma lo ha schierato anche per undici volte da titolare nelle ventiquattro presenze complessive in Serie A. E come Berardi predilige e dà il meglio di sé proprio sulla destra. Volpato, classe 2003 nato a Sidney, ha doppio passaporto e ha deciso da pochi giorni di cambiare nazionalità sportiva, andando ai Mondiali con i Socceroos ,mentre in precedenza aveva vestito l'azzurro in Under 21. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.