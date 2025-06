È corsa a tre in Serie A per Sebastiano Esposito, attualmente impegnato negli Stati Uniti con l’Inter di Cristian Chivu. A fare il punto sulla situazione è l’edizione online di Repubblica. La Fiorentina insiste per portare a Firenze il giovane attaccante nerazzurro, valutando un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, anche Pisa e Cremonese restano attente alla situazione e continuano a monitorare il giocatore, come riportato dal sito.