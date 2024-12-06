Esposito manda una frecciatina ai viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. La Coppa Italia continua"

Sebastiano Esposito è stato il protagonista indiscusso della vittoria dell'Empoli sulla Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia, segnando la rete del 2-2 e il rigore decisivo che ha posto fi...

Sebastiano Esposito è stato il protagonista indiscusso della vittoria dell'Empoli sulla Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia, segnando la rete del 2-2 e il rigore decisivo che ha posto fine alla lotteria dei calci di rigore. L'attaccante ha pubblicato un post su Instagram nel quale si possono vedere diverse foto del derby del Franchi e un commento che sa un po' di provocazione nei confronti del popolo viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. E il viaggio in Coppa Italia continua. Eeeee sì". Questo è il post nel suo account ufficiale:

https://www.labaroviola.com/folorunsho-idea-viola-per-la-mediana-per-gennaio-torna-nel-mirino-il-centrocampista-italiano-del-napoli/279746/