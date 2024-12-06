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Folorunsho idea viola per la mediana. Per gennaio torna nel mirino il centrocampista italiano del Napoli

L’assenza di Edoardo Bove ha creato un enorme problema alla Fiorentina, in primis per le caratteristiche del giocatore e poi per la grinta che aveva in mezzo al campo l'ex centrocampista della Roma. N...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2024 11:53
Folorunsho idea viola per la mediana. Per gennaio torna nel mirino il centrocampista italiano del Napoli -
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L’assenza di Edoardo Bove ha creato un enorme problema alla Fiorentina, in primis per le caratteristiche del giocatore e poi per la grinta che aveva in mezzo al campo l'ex centrocampista della Roma. Nella zona mediana servono rinforzi dal calciomercato. E’ possibile, scrive la Repubblica, che vengano riallacciati i rapporti per provare a portare a Firenze Michael Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli, che già in un recente passato era stato nel mirino del club gigliato. Fino ad anno nuovo però, la Fiorentina, dovrà fare con quel che c’è, trovando forza e determinazione dentro se stessi e all'interno della propria rosa.

NAZIONE: “BOVE È DI BUONUMORE, HA CAPITO LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE. HA DETTO SÌ AL DEFIBRILLATORE”

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