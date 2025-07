Fra le famose occasioni rimane quel Sebastiano Esposito che il club viola ha in mano da tempo (accordo intorno ai 6-7 milioni più bonus con l’Inter). Operazione in ghiaccio, con il Cagliari che si è inserito nei giorni scorsi provando a sfruttare i tempi lunghi di Pradè. Situazione per niente definita, anche ieri Marotta l’ha rimandata a più avanti. C’è da capire quanto Esposito possa aspettare la Fiorentina che per prenderlo dovrà liberargli posto in attacco. Lo scrive La Nazione.