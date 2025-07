Pedullà: “Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto come ogni Venerdì dalle 14:30 in esclusiva sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

“Kessie è stato offerto con forza ad alcune società Italiane nelle ultime 24/48 ore. Non ci sono le condizioni per pagare l’ingaggio che ha in Italia. Stanno provendo a fare lo sconto e lo stanno facendo con tutti, compresa la Fiorentina. Le cose non stanno cambiando, possono cambiare se chiede 4 milioni perché gli danno una buonuscita da 8. Alle condizioni di oggi con uno stipendio a 7/8 milioni non è una situazione calda con nessuno. Siamo in una fase di Stand-by. La pratica Kessie va seguita con serenità, qualcosa più avanti si può riaprire ma ora siamo fermi. Magari tra 10 giorni cambiano le condizioni perché trova un accordo con il club Arabo, ma fin qui sono situazioni complicate per le Italiane, oggi lui ne guadagna 13. Pioli lo stima sicuramente. Sohm e Bennacer non sono andati avanti. Kessie vuole tornare in Italia ma oggi non è fattibile, servono prezzi di saldo.”

Il rinnovo di Kean

“Sul rinnovo di Kean serve il fuoco lento come il ragù. Lo faranno ma senza fretta, è una promessa quella di blindarlo. C’è la reciproca volontà di rinnovare a 4.2/4.5. Poi parleranno della clausola magari la alzeranno. La Fiorentina vorrà alzare la clausola e magari chi lo gestisce la vuole abbassare. C’è la gratitudine per non avere aperto all’Arabia e non aver creato un caso, quindi la Fiorentina lo premia raddoppiando l’ingaggio. Però troviamo una condizione giusta sulla clausola, magari la confermi ma potresti anche toglierla. Non vogliono mettere la clausola a prezzi più bassi. I rapporti sono eccellenti, idilliaci e c’è senso di gratitudine e appartenenza ma serve tempo.

Nzola e gli altri esuberi

“Nzola ha 3/4 proposte, Ci aveva pensato il Genoa, il Cagliari e ci sta pensando il Pisa che ne vuole 2. Nzola ha aperto il Pisa ma la Fiorentina vorrebbe una formula che il prossimo anno non torni indietro e di chiudere il cartellino. Il Pisa può investire e serve trovare la quadra sull’ingaggio. Nzola ha mercato perché si ricorda quello di La Spezia. Mi meraviglia che non abbia mercato Ikonè. Sabiri è stato rimesso in circolo per farlo vedere, lo hai preso a prezzi stacciati. Magari lo rimetti in circuito segna 2 goal e qualcuno lo prende”

Ghilardi

“La Fiorentina incassa 5 milioni da Ghilardi se va alla Roma per 10 milioni, si può chiudere anche stasera. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita. Il Verona ha sollecitato la Fiorentina ma il club ha risposto che dietro era coperta. Pablo Marì è dentro il progetto e non ci sono calciatori in uscita in difesa, nemmeno Comuzzo”

Rinnovo Dodo

“Per il rinnovo di Mandragora manca solo l’annuncio del rinnovo. Anche su Parisi ci può essere un adeguamento e un prolungamento. Su Dodo non ci sono novità sul rinnovo. Non siamo in una fase in cui stanno discutendo di qualcosa. L’importante è andare avanti serenamente. C’è una montatura su Dodò, non c’è trattativa adesso. Se si legge delle cifre per Dodò è solo per riempire. Può arrivare un momento alla fine del mercato se rimane in cui si mettono al tavolo. Ma non adesso. Su Vlahovic c’era un rapporto inclinato, il contratto in scadenza e la voglia di andare via. Dodò invece no e si è presentato con il sorriso. Per i brasiliani quando dicono una cosa è quella.”

Movimenti in entrata

Il tipo di profilo a centrocampo serve uno di qualità, che sappia rompere e avere il goal. Le caratteristiche di Kessie. Non c’è la smania di fare le cose tanto per farla. Mi aspetto 3/4 operazione. 2 sicure un centrocampista e un attaccante. 3 se esce Beltran. Zanoli adesso è dentro il Napoli, non è in uscita. La quarta operazione può essere qualcosa sulla fascia ma Fortini non lo vuoi dare, non è una priorità almeno che non capiti un occasione. Esposito resta in lontananza, vediamo più avanti. Ieri c’è stato un sondaggio di Ajax e Udinese. Entro Martedì mi aspetto qualcosa in uscita, magari Nzola”