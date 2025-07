Tuttosport: “Fiorentina e Cagliari in pole per Esposito. Entro la fine della prossima settimana la decisione”

Fiorentina e Cagliari sono in pole per Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, che non troverà spazio nella rosa nerazzurra, è alla ricerca di una collocazione. Il club gigliato sembrava nettamente in vantaggio, ma deve prima risolvere alcune uscite nel reparto offensivo.

La situazione è al momento in stallo con il giocatore che dovrà decidere del suo futuro. Entro la fine della prossima settimana (domenica 20 luglio) potremmo sapere la decisione di Sebastiano Esposito. Lo scrive Tuttosport.