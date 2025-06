Gazzetta: “Inter disposta a cedere Sebastiano Esposito per circa 10 milioni. C’è la Fiorentina”

Sebastiano Esposito, 23 anni martedì prossimo, è invece il nuovo profilo che i dirigenti del club di Rocco Commisso hanno messo nel mirino. Lo scorso anno, con la maglia dell’Empoli dove era in prestito, ha realizzato 10 reti di cui 8 in campionato e concentrate soprattutto a cavallo fra i mesi di dicembre e gennaio. C’è la disponibilità dell’Inter a farlo partire anche perché il giocatore è in scadenza a giugno 2026 e serve trovare un’intesa fra nerazzurri e viola. La valutazione oscilla fra i 7 e i 10 milioni e intorno a quelle cifre andrebbe cercata un’intesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.