TMW: “Esposito lascerà l’Inter in prestito con diritto di riscatto, ci sono 4 squadre tra cui la Fiorentina”

L’Inter sta valutando la prossima destinazione di Sebastiano Esposito, attaccante in procinto di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibilità Fiorentina, con il Bologna che ha fatto un sondaggio per averlo, anche se sarebbe una soluzione legata a un giocatore in uscita in avanti se dovessero arrivare proposte per Dallinga o Santiago Castro.

Anche il Cagliari lo aveva messo nel mirino nelle ultime settimane. Dopo l’acquisto di Piccoli a titolo definitivo – e che ora vale circa 30 milioni per chi chiede informazioni – la società rossoblù però sembra essersi orientato su Adam Zulevic, slovacco del 2007. Trattative in corso con il Michalovce: il Cagliari punta all’acquisto definitivo. Si tratta di un attaccante centrale di un metro e 94 cm. I suoi gol hanno attirato le attenzioni dei club italiani: ne ha segnato 4 in otto partite in prima squadra dopo averne realizzati 14 in 17 con i pari età.

Infine il Parma. La necessità è quella di sostituire Bonny e Sebastiano Esposito è un profilo gradito, ma c’è anche in corso una trattativa per Lorenzo Colombo, del Milan, per cui i contatti vanno in direzione di un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tuttomercatoweb