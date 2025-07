Nazione: “Pioli valuterà Beltran, se lo convincerà niente arrivo di Esposito alla Fiorentina”

In attacco alla Fiorentina tutto ruota intorno a Lucas Beltran. Stefano Pioli ne ha parlato bene, il Vikingo si giocherà il tutto per tutto durante il ritiro. Se alla fine convincerà l’allenatore (anche in assenza di offerte vantaggiose) potrebbe restare. A quel punto là davanti non ci sarebbe spazio per Sebastiano Esposito.

Attualmente in stand-by, il Cagliari sembra essersi defilato per i costi. Ma la Fiorentina non affonderà fino a che non sarà presa una decisione tecnica su Beltran. Insomma, la pista Esposito rimane percorribile ma nei tempi e nei modi che vorrà il club viola. Lo scrive La Nazione.