Pedullà: “La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest’anno”

Il noto esperto di mercato e giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dei movimenti in entrata dei gigliati: “La Fiorentina sta facendo cose importanti con l’intento di raccogliere più di quanto fatto finora anche a causa della sfortuna, Fazzini e Viti sono operazioni fatte e chiuse che devono essere solo ufficializzate nei prossimi giorni, ma che non devono essere ritoccate. Sono due giovani italiani perché questo è l’obiettivo, si vuole creare una squadra con una costola italiana importante da dare ad un allenatore serio e adatto per questo compito come Pioli.”

Su Dzeko: “Lui è un grande colpo perché sta bene e gioca ancora ad alti livelli nonostante l’età, può fare anche il titolare a tempo pieno oltre che giocare part time come cambio di Kean.”

Su Kean: “Tra tutti gli italiani che hai lui spicca perché è il campione che hai in rosa e potrà davvero fare bene con Pioli. Oltre a lui anche Esposito piace molto ed è un altro italiano.”