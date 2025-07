Galbiati: “Se Kean dovesse partire non basterebbero Dzeko ed Esposito. Beltran torni al River”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola riguardo il mercato della squadra di Commisso. Ecco le sue parole:”Se Kean rimanesse farebbe comodo alla Fiorentina, perdere uno come lui per la squadra sarebbe una grave perdita, tranne sotto l’aspetto economico.”

Su Esposito: “Sebastiano è un ottimo giocatore, ma deve migliorare ancora molto. Se Kean parte non basterà rimpiazzarlo con Dzeko e Esposito, servirebbe qualcosa di spessore.”

Sul paragone Esposito-Beltran: “Sono giocatori molto diversi. All’argentino andrebbe fatta una statua, perché avere un giocatore che fa tutti i ruoli è fondamentale per un allenatore. Il ragazzo deve però trovare una soluzione, deve giocare con continuità nel suo ruolo. Non avendo richieste in Europa, fossi in lui, tornerei al River.”