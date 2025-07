Sky Sport, Cagliari più avanti della Fiorentina per Sebastiano Esposito: martedì la possibile chiusura

Il Cagliari del neo ds Angelozzi lavora per rinforzare la rosa e, secondo quanto racconta SkySport, ha in canna un doppio colpo per martedì prossimo, Sebastiano Esposito, a lungo obiettivo della Fiorentina, e Folorunsho che nella squadra viola ha giocato gli ultimi sei mesi. Proprio su Esposito resiste però anche l’interesse della Fiorentina. Il Cagliari sembrerebbe essere più avanti nella trattativa, e qualora i toscani decidessero di non affondare il colpo, nella giornata di martedì appunto i rossoblù potrebbero chiudere l’operazione.