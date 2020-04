L’asse Fiorentina-Inter è molto caldo, oltre a Chiesa si parla della situazione di Dalbert e Biraghi, passando per Nainggolan fino ad arrivare anche a Castrovilli. Tra tutti i gioielli nerazzurri, però c’è un giocatore che piace alla Fiorentina, che è Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 ha già mostrato il suo talento, e per l’Inter è incedibile, anche se i viola vorrebbero provare ad inserirlo in qualche trattativa. Altro giocatore che i viola seguono, e che Marotta lascerebbe partire più facilmente è Gagliaridini.