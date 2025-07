Per sbloccare un nuovo arrivo, in ogni caso serviranno un paio di cessioni. La Fiorentina non può appesantire il monte ingaggi, anzi, ha bisogno di sforbiciarlo cedendo i giocatori non funzionali al progetto tecnico di Pioli. Per quanto riguarda la punta, resta in attesa di una decisione Sebastiano Esposito. Oggi totalmente in ghiaccio, fra un paio di settimane potrebbe tornare d’attualità se nessuno avrà affondato il colpo. Lo riporta La Nazione.