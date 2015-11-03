Notizie Fiorenitna Fiorentina

Eraldo Pecci esalta la Fiorentina: "Solo Milan, Inter e Napoli ci sono superiori, possiamo fare bene"
31 luglio 2025 22:57
Nazione: “Servono un paio di cessioni per sbloccare l’acquisto di Esposito”
20 luglio 2025 09:09
Gazzetta: “Commisso sorride, Palladino sta valorizzando i 20 milioni spesi per Beltran”
14 novembre 2024 10:12
Lazio, vittoria di rigore col Cagliari ed è terza con Atalanta e Fiorentina. I sardi restano in 9, espulso Y.Mina
04 novembre 2024 23:57
Da Fanfani spunta Ikonè, il giocatore della Fiorentina è arrivato da solo con la sua auto: "Tutto bene"
18 luglio 2024 10:44
Nazione: "Amrabat vuole trasferirs in Liga ma nessuna offerta da 30 milioni alla Fiorentina"
17 giugno 2023 10:03
Gazzetta, Dominguez resta al Bologna e rinnova: i felsinei non lo venderanno alla Fiorentina
13 dicembre 2022 09:20
Pedullà, Ricci dell'Empoli è sempre più vicino alla Fiorentina, contatti intensificati. Il Napoli...
10 agosto 2020 13:24
Decesso Astori, secondo l'accusa poteva salvarsi. L’ultima visita medica e il giallo dello “strain”
08 luglio 2019 13:09
Petri: "Con Corvino fallimento sportivo. Ultimi 5 anni con lui media da decimo posto"
15 maggio 2018 11:16
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