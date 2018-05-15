Petri: "Con Corvino fallimento sportivo. Ultimi 5 anni con lui media da decimo posto"
Leonardo Petri giornalista di Lady Radio ha lasciato un commento su Corvino affidandosi al suo profilo facebook: "Corvino e l'omo nero in cinque anni insieme alla guida della Fiorentina hanno prodotto...
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 11:16
Leonardo Petri giornalista di Lady Radio ha lasciato un commento su Corvino affidandosi al suo profilo facebook: "Corvino e l'omo nero in cinque anni insieme alla guida della Fiorentina hanno prodotto questo. Proveranno, come sempre, a nascondere, occultare, minimizzare. Si inventeranno storie, lanceranno proclami, si autigiustificheranno e saranno giustificati ma, rigiratela come volete, nel linguaggio del calcio questo si chiama fallimento sportivo. "