Petri: "Con Corvino fallimento sportivo. Ultimi 5 anni con lui media da decimo posto"

Leonardo Petri giornalista di Lady Radio ha lasciato un commento su Corvino affidandosi al suo profilo facebook: "Corvino e l'omo nero in cinque anni insieme alla guida della Fiorentina hanno prodotto...

A cura di Redazione Labaroviola 15 maggio 2018 11:16

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