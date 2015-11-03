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Notizie Petri Fiorentina

Il nutrizionista viola: “Ricette specifiche, così evitiamo gli infortuni”

30 aprile 2020 09:51

Petri: "Arbitraggio scientifico. Si prevedeva alla vigilia una direzione pro-Inter"

25 settembre 2018 23:19

Petri: "Menomale che Badelj avrebbe firmato. La vera Fiorentina non esiste più"

30 maggio 2018 11:59

Petri: "Fossi Chiesa scapperei da qui più velocemente possibile"

28 maggio 2018 12:08

Petri: "Per salvare l'operato di Corvino si inventano tesi insostenibili"

17 maggio 2018 17:07

Petri: "Il calcio a Firenze non esiste più. Speriamo che i DV se ne vadano presto"

16 maggio 2018 12:32

Petri: "Con Corvino fallimento sportivo. Ultimi 5 anni con lui media da decimo posto"

15 maggio 2018 11:16

Petri (Cm.com): "Federico Chiesa sfruttato dall'ipocrisia della Fiorentina, usato un ragazzo di 20 anni per gli abbonamenti"

18 luglio 2017 16:38

Masterchef Fiorentina, ecco la dieta rivoluzionaria della squadra viola

12 ottobre 2016 11:32

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