Notizie Petri Fiorentina

Il nutrizionista viola: “Ricette specifiche, così evitiamo gli infortuni”
30 aprile 2020 09:51
Petri: "Arbitraggio scientifico. Si prevedeva alla vigilia una direzione pro-Inter"
25 settembre 2018 23:19
Petri: "Menomale che Badelj avrebbe firmato. La vera Fiorentina non esiste più"
30 maggio 2018 11:59
Petri: "Fossi Chiesa scapperei da qui più velocemente possibile"
28 maggio 2018 12:08
Petri: "Per salvare l'operato di Corvino si inventano tesi insostenibili"
17 maggio 2018 17:07
Petri: "Il calcio a Firenze non esiste più. Speriamo che i DV se ne vadano presto"
16 maggio 2018 12:32
Petri: "Con Corvino fallimento sportivo. Ultimi 5 anni con lui media da decimo posto"
15 maggio 2018 11:16
Petri (Cm.com): "Federico Chiesa sfruttato dall'ipocrisia della Fiorentina, usato un ragazzo di 20 anni per gli abbonamenti"
18 luglio 2017 16:38
Masterchef Fiorentina, ecco la dieta rivoluzionaria della squadra viola
12 ottobre 2016 11:32
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