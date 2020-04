Mantenere una corretta alimentazione per un calciatore nonostante la quarantena è fondamentale.

“Nei due anni nei quali faccio parte dello staff – ha detto Cristian Petri, nutrizionista della Fiorentina al Corriere Fiorentino – questo ci ha permesso di avere il minor numero di infortuni in Serie A. All’inizio abbiamo mandato i pasti a casa poi ciò non è più stato possibile e quindi inviamo ricette specifiche agli atleti. Lo scopo? Renderli sempre più consapevoli di ciò che serve mangiare. Con il virus va aumentata la Vitamina D, Omega 3 e vanno mangiati cibi come yogurt, aglio e cipolla per stimolare il nostro sistema immunitario”.