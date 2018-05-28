Petri: "Fossi Chiesa scapperei da qui più velocemente possibile"
Leonardo Petri, noto opinionista ha dato un consiglio a Chiesa tramite il suo profilo Facebook: "Fossi Chiesa scapperei da qui più velocemente possibile. Ovunque ma lontano dai Della Valle e da Firenz...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 12:08
Leonardo Petri, noto opinionista ha dato un consiglio a Chiesa tramite il suo profilo Facebook: "Fossi Chiesa scapperei da qui più velocemente possibile. Ovunque ma lontano dai Della Valle e da Firenze, dove il calcio non c'è più e si fa finta di non rendercene conto grazie all'ottimo lavoro di proprietari, dirigenti e pifferai."