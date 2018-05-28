Petri: "Fossi Chiesa scapperei da qui più velocemente possibile"

Leonardo Petri, noto opinionista ha dato un consiglio a Chiesa tramite il suo profilo Facebook: "Fossi Chiesa scapperei da qui più velocemente possibile. Ovunque ma lontano dai Della Valle e da Firenz...

A cura di Redazione Labaroviola 28 maggio 2018 12:08

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