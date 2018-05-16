Petri: "Il calcio a Firenze non esiste più. Speriamo che i DV se ne vadano presto"

Sempre risalente ai social è lo sfogo del giornalista Leonardo Petri nei confronti di Andrea Della Valle: "Quando se ti va bene arrivi ottavo per il secondo anno consecutivo, sei ancora fuori dall'Eur...

Sempre risalente ai social è lo sfogo del giornalista Leonardo Petri nei confronti di Andrea Della Valle: "Quando se ti va bene arrivi ottavo per il secondo anno consecutivo, sei ancora fuori dall'Europa, fuori dalla coppa Italia a dicembre, hai appena perso in casa contro la terzultima dando l'addio a quello che ci hai raccontato essere un tuo obiettivo per il presente ed il futuro e la prima cosa che ti viene da dire è : "È stata una stagione da incorniciare" credo si possa tranquillamente smettere di far finta che il calcio a Firenze esista ancora, riporre ogni minima speranza, convincersi ulteriormente che tutto questo non fa per loro e auspicare se ne vadano al più presto. E pensare che ad Andreino, umanamente, vorrei anche bene."