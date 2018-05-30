Petri: "Menomale che Badelj avrebbe firmato. La vera Fiorentina non esiste più"

Il post del giornalista Leonardo Petri su fb: "È ripartita la solita ipocrita manfrina. Secondo i soliti fenomeni bene informati Badelj era vicinissimo alla firma. Così come lo erano tutti quelli che...

Il post del giornalista Leonardo Petri su fb: "È ripartita la solita ipocrita manfrina. Secondo i soliti fenomeni bene informati Badelj era vicinissimo alla firma. Così come lo erano tutti quelli che se sono puntualmente andati prima di lui. Così come a Salah era stata fatta un'offerta fantastica. E c'è sempre chi si presta a veicolare questa roba e c'è sempre qualcuno che ci crede. Un teatrino inesorabile che ha reso questa piazza una barzelletta. La verità è che oggi la Fiorentina esiste solo perché necessaria a completare la griglia della seria A a 20 squadre. Ci deve essere ma se non ci fosse ce ne sarebbe un'altra e nessuno se ne accorgerebbe. Così ci hanno ridotto."