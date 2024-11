Gazzetta: “Commisso sorride, Palladino sta valorizzando i 20 milioni spesi per Beltran”

Lucas Beltran ha risposto positivamente alle aspettative, nonostante l’iniziale incertezza sul suo ruolo. L’investimento fatto dalla Fiorentina su di lui nell’estate 2023 (scadenza 2028) non è mai stato messo in discussione. Beltran ha segnato contro Lecce e Roma, fornendo anche tre assist, e ha creato una buona intesa con Moise Kean, come dimostrato dal suo assist per il primo gol di Kean contro il Verona.

In un gesto di solidarietà, Kean gli ha ceduto il rigore nella partita contro la Roma. Palladino ha contribuito al suo sviluppo, trovandogli un ruolo chiaro dietro la punta, valorizzando così l’investimento fatto dal club. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.