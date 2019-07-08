Decesso Astori, secondo l'accusa poteva salvarsi. L’ultima visita medica e il giallo dello “strain”

Secondo il professor Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva, ad Astori venne fatto lo «strain», un approfondimento per osservare il muscolo cardiaco, irrilevante ai fini della concessione...

Secondo il professor Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva, ad Astori venne fatto lo «strain», un approfondimento per osservare il muscolo cardiaco, irrilevante ai fini della concessione dell’idoneità, ma utile per comparare i cuori di atleti di discipline diverse dal calcio, come il ciclismo. E qui, le posizioni della procura e dell’indagato Galanti diventano ancora più distanti. Perché per la difesa del professore, da novembre in pensione, lo strain è quindi routine del laboratorio e la data stampata sul documento sotto accusa non è altro che un errore. Invece, per chi lo ha nuovamente iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di falso materiale in atto pubblico che si somma alla già nota inchiesta per omicidio colposo, quell’atto, con tanto di valutazione dei risultati di detto esame, è un falso. Non effettuato quel 10 luglio 2017, giorno del test da sforzo di Astori, ma molto, molto più recentemente: un po’ prima del 10 aprile scorso, giorno in cui il pubblico ministero Antonino Nastasi ha ordinato una nuova acquisizione di carte a Careggi. La questione, se l’impostazione della procura trovasse conferma, è particolarmente antipatica perché quel documento è un atto «fidefacente»: lo ha firmato un pubblico ufficiale, quindi fa fede fino a che non giunga una querela di falso a metterlo in dubbio. Secondo la perizia Corrado, Astori è morto, improvvisamente, mentre si trovava da solo, in camera, per una prolungata tachiaritmia. Astori non sapeva di soffrire di cardiomiopatia aritmogena, ancora in fase iniziale e presintomatica: ma, per l’accusa, se le extrasistoli emerse nelle prove da sforzo fossero state investigate con l’holter e una risonanza, la patologia avrebbe potuto essere scoperta in tempo.

La Nazione