Notizie Galanti Fiorentina

"Astori poteva essere salvato": le motivazioni shock della Cassazione sulla condanna di Galanti
26 agosto 2025 22:31
Nell'anniversario della morte di Astori, la Cassazione conferma la condanna per il prof. Galanti
04 marzo 2025 22:26
Galanti verso la Cassazione: “Similitudini con il caso Astori? Bove in campo, Davide a letto. Presto per parlare”
04 dicembre 2024 09:21
Morte Astori, Galanti ignorò le pratiche del medico sportivo. Con un defibrillatore poteva salvarsi
03 ottobre 2024 08:35
Per la morte di Astori condannato il dottor Galanti ad 1 anno di reclusione per omicidio colposo
09 luglio 2024 19:03
Il certificato medico di Astori era falso, rinviato a giudizio il dottor Galanti, processo a dicembre
17 febbraio 2022 16:35
Gazzetta dello Sport, la sentenza sulla morte di Astori: "Diagnosi errata. Davide poteva essere salvato"
06 agosto 2021 08:39
Avv. Astori: "Davide sarebbe ancora con noi senza gli errori del medico Galanti"
03 maggio 2021 13:28
Sentenza morte Astori: condannato ad un anno il professor Giorgio Galanti
03 maggio 2021 11:35
Morte Astori, oggi la prima sentenza: l'unico imputato è il prof. Galanti per omicidio colposo
03 maggio 2021 09:40
Morte Astori, il pm chiede un anno e mezzo di reclusione per Galanti. Sentenza il 3 maggio
03 aprile 2021 09:17
Processo Astori, il medico Galanti è stato accusato di omicidio colposo
02 aprile 2021 17:59
Avvocato Prof. Galanti: "E' sereno? Parola eccessiva, conosceva Astori, la situazione è dolorosa"
04 febbraio 2021 13:52
Morte Astori, le indagini sono terminate. Per Galanti resta l'accusa di omicidio colposo. Il motivo
11 settembre 2020 08:47
Morte Astori, sono stati nominati i due periti per indagare sulle cause del decesso
17 febbraio 2020 14:47
Rito abbreviato per il professor Galanti accusato di omicidio colposo ad Astori. La situazione
09 gennaio 2020 13:43
Udienza sulla morte di Astori rinviata a gennaio. L'imputato Galanti chiederà il rito abbreviato
05 dicembre 2019 17:44
Morte Astori, la Fiorentina parteciperà all'udienza come parte offesa. Per il pm Davide si poteva salvare
23 ottobre 2019 11:06
Decesso Astori, secondo l'accusa poteva salvarsi. L’ultima visita medica e il giallo dello “strain”
08 luglio 2019 13:09
La Nazione, nella seconda inchiesta sul caso Astori spunta un certificato medico falso
07 luglio 2019 12:05
Avv. Galanti: "Ha agito nel rispetto del protocollo, voleva bene a Davide. Adesso..."
13 dicembre 2018 13:33
Caso Astori, oggi è il giorno degli interrogatori ai due imputati. Gli indagati però non si presenteranno
13 dicembre 2018 10:27
Graziani:" La rimonta col Sassuolo è un segnale di reazione. La vicenda che riguarda il Dott.Galanti.."
11 dicembre 2018 22:47
Chi è Galanti, il medico indagato per omicidio colposo di Astori. Da Batistuta all'era Della Valle...
11 dicembre 2018 10:22
Caso Astori, ecco perchè sono indagati i due medici. Davide poteva essere salvato. Gli esami...
11 dicembre 2018 09:56
Dott. Galanti: "Per Rossi operazione di routine dato che è al ginocchio sinistro.. Ci vogliono tempi lunghi"
11 aprile 2017 12:09
Masterchef Fiorentina, ecco la dieta rivoluzionaria della squadra viola
12 ottobre 2016 11:32
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