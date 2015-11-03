Notizie Galanti Fiorentina

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"Astori poteva essere salvato": le motivazioni shock della Cassazione sulla condanna di Galanti

26 agosto 2025 22:31

Nell'anniversario della morte di Astori, la Cassazione conferma la condanna per il prof. Galanti

04 marzo 2025 22:26

Galanti verso la Cassazione: “Similitudini con il caso Astori? Bove in campo, Davide a letto. Presto per parlare” 

04 dicembre 2024 09:21

Morte Astori, Galanti ignorò le pratiche del medico sportivo. Con un defibrillatore poteva salvarsi

03 ottobre 2024 08:35

Per la morte di Astori condannato il dottor Galanti ad 1 anno di reclusione per omicidio colposo

09 luglio 2024 19:03

Il certificato medico di Astori era falso, rinviato a giudizio il dottor Galanti, processo a dicembre

17 febbraio 2022 16:35

Gazzetta dello Sport, la sentenza sulla morte di Astori: "Diagnosi errata. Davide poteva essere salvato"

06 agosto 2021 08:39

Avv. Astori: "Davide sarebbe ancora con noi senza gli errori del medico Galanti"

03 maggio 2021 13:28

Sentenza morte Astori: condannato ad un anno il professor Giorgio Galanti

03 maggio 2021 11:35

Morte Astori, oggi la prima sentenza: l'unico imputato è il prof. Galanti per omicidio colposo

03 maggio 2021 09:40

Morte Astori, il pm chiede un anno e mezzo di reclusione per Galanti. Sentenza il 3 maggio

03 aprile 2021 09:17

Processo Astori, il medico Galanti è stato accusato di omicidio colposo

02 aprile 2021 17:59

Avvocato Prof. Galanti: "E' sereno? Parola eccessiva, conosceva Astori, la situazione è dolorosa"

04 febbraio 2021 13:52

Morte Astori, le indagini sono terminate. Per Galanti resta l'accusa di omicidio colposo. Il motivo

11 settembre 2020 08:47

Morte Astori, sono stati nominati i due periti per indagare sulle cause del decesso

17 febbraio 2020 14:47

Rito abbreviato per il professor Galanti accusato di omicidio colposo ad Astori. La situazione

09 gennaio 2020 13:43

Udienza sulla morte di Astori rinviata a gennaio. L'imputato Galanti chiederà il rito abbreviato

05 dicembre 2019 17:44

Morte Astori, la Fiorentina parteciperà all'udienza come parte offesa. Per il pm Davide si poteva salvare

23 ottobre 2019 11:06

Decesso Astori, secondo l'accusa poteva salvarsi. L’ultima visita medica e il giallo dello “strain”

08 luglio 2019 13:09

La Nazione, nella seconda inchiesta sul caso Astori spunta un certificato medico falso

07 luglio 2019 12:05

Avv. Galanti: "Ha agito nel rispetto del protocollo, voleva bene a Davide. Adesso..."

13 dicembre 2018 13:33

Caso Astori, oggi è il giorno degli interrogatori ai due imputati. Gli indagati però non si presenteranno

13 dicembre 2018 10:27

Graziani:" La rimonta col Sassuolo è un segnale di reazione. La vicenda che riguarda il Dott.Galanti.."

11 dicembre 2018 22:47

Chi è Galanti, il medico indagato per omicidio colposo di Astori. Da Batistuta all'era Della Valle...

11 dicembre 2018 10:22

Caso Astori, ecco perchè sono indagati i due medici. Davide poteva essere salvato. Gli esami...

11 dicembre 2018 09:56

Dott. Galanti: "Per Rossi operazione di routine dato che è al ginocchio sinistro.. Ci vogliono tempi lunghi"

11 aprile 2017 12:09

Masterchef Fiorentina, ecco la dieta rivoluzionaria della squadra viola

12 ottobre 2016 11:32

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