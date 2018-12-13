Avv. Galanti: "Ha agito nel rispetto del protocollo, voleva bene a Davide. Adesso..."

L'avvocato di Giorgio Galanti, medico sotto indagine per la morte di Davide Astori, ha parlato dopo l’udienza con il procuratore della Repubblica, queste le parole di Sigfrido Fènyes:"Ho ribadito al p...

L'avvocato di Giorgio Galanti, medico sotto indagine per la morte di Davide Astori, ha parlato dopo l’udienza con il procuratore della Repubblica, queste le parole di Sigfrido Fènyes:

"Ho ribadito al procuratore la correttezza del mio assistito, ora tocca ai pubblici ministeri valutare il tutto, sono stati rispettati i protocolli. Il professor Galanti è un serio professionista, naturalmente non sta passadno un periodo felice, voleva bene ad Astori come a tutti i calciatori della Fiorentina. E' un momento doloroso anche per lui. Galanti ha adottato un comportamento diligente, prudente e perito. Adesso i pubblici ministeri valuteranno l'interrogatorio e se procedere nella loro azione o chiudere l'indagine con il deposito degli atti”