Di Marzio conferma: "Italiano domani firma col Besiktas, contratto biennale a cifre irrinunciabili"
L’ex tecnico della Fiorentina è vicino a voltare pagina e a iniziare una nuova esperienza nel calcio turco
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 23:22
Vincenzo Italiano sta per diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Dopo i continui contatti tra le parti, una delegazione turca è arrivata oggi a Roma per provare a definire gli ultimi dettagli dell’operazione.
L'ormai ex allenatore del Bologna, dunque, è a un passo dall'approdo sulla panchina turca, con la firma che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Per l'allenatore pronto un contratto biennale a cifre irrinunciabili. [Foto yenicaggazetesi]
Lo riporta gianlucadimarzio.com