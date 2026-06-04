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Di Marzio conferma: "Italiano domani firma col Besiktas, contratto biennale a cifre irrinunciabili"

L’ex tecnico della Fiorentina è vicino a voltare pagina e a iniziare una nuova esperienza nel calcio turco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 23:22
Di Marzio conferma: "Italiano domani firma col Besiktas, contratto biennale a cifre irrinunciabili" -
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Vincenzo Italiano sta per diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Dopo i continui contatti tra le parti, una delegazione turca è arrivata oggi a Roma per provare a definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

L'ormai ex allenatore del Bologna, dunque, è a un passo dall'approdo sulla panchina turca, con la firma che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Per l'allenatore pronto un contratto biennale a cifre irrinunciabili. [Foto yenicaggazetesi]

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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